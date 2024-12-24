Орловчанка потеряла крупную сумму из-за белгородского ухажёра

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Новое знакомство обернулось для орловчанки потерей денежных средств, о чем поведали в орловской полиции, сообщает «Орловские новости».

Женщина обратилась за помощью к стражам порядка, заявив о краже 120 тысяч рублей. Оказалось, что незадолго до исчезновения средств у неё в гостях находился мужчина, с которым она познакомилась через специализированный сайт знакомств. Этот загадочный кавалер оказался жителем Белгородской области.

Скоро полиция вышла на след 44-летнего белгородца и доставила его в Орел. Мужчина не стал отпираться, даже согласившись возместить нанесенный орловчанке ущерб.

В результате его отпустили под подписку о невыезде. Теперь он проходит по уголовному делу по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Эта печальная история служит напоминанием о том, как неизведанные знакомства могут обернуться неожиданными последствиями.