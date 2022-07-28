Орловчанка с ножом и кулаками напала на двух человек

Жительница города Орла обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия; в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия, и в угрозе убийством.

По версии следствия, в феврале 2022 г. обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений нанесла проживающему с ней мужчине удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни.

В тот же день в ходе словесного конфликта на почве неприязненных отношений обвиняемая нанесла своей знакомой несколько ударов кулаками по голове, а затем ножом в область предплечья и плеча, угрожая при этом убийством.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом г. Орла, информирует СУ СК по Орловской области.