Орловчанка сдала в Росгвардию два ружья

Жительница Заводского района Орла обратилась в отделение лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии с заявлением о сдаче двух единиц незарегистрированного оружия на возмездной основе.

Правоохранители осмотрели оружие и установили, что ружья ТОЗ-5 и ИЖ-18 — в технически исправном состоянии. Гражданка пояснила силовикам, что, вероятно, оружие принадлежало покойному отцу или другим близким родственникам.

О возможности сдать незарегистрированное оружие на возмездной основе женщина узнала из газеты «Орловская среда», после чего незамедлительно обратилась в Центр лицензионно-разрешительной работы.

С начала текущего года жители Орловской области добровольно передали росгвардейцам 24 единицы не состоящего на учете оружия. В основном это гладкоствольные одноствольные ружья, а также револьверы и пистолеты. После проведения проверок орловцам будет выплачено вознаграждение, общая сумма которого составляет порядка 240000 рублей.

По информации регионального управления Росгвардии