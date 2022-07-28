28 июля 2022



Орловчанка сдала в Росгвардию два ружья

Жительница Заводского района Орла обратилась в отделение лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии с заявлением о сдаче двух единиц незарегистрированного оружия на возмездной основе.

Правоохранители осмотрели оружие и установили, что ружья ТОЗ-5 и ИЖ-18 — в технически исправном состоянии. Гражданка пояснила силовикам, что, вероятно, оружие принадлежало покойному отцу или другим близким родственникам.

О возможности сдать незарегистрированное оружие на возмездной основе женщина узнала из газеты «Орловская среда», после чего незамедлительно обратилась в Центр лицензионно-разрешительной работы.

С начала текущего года жители Орловской области добровольно передали росгвардейцам 24 единицы не состоящего на учете оружия. В основном это гладкоствольные одноствольные ружья, а также револьверы и пистолеты. После проведения проверок орловцам будет выплачено вознаграждение, общая сумма которого составляет порядка 240000 рублей.

По информации регионального управления Росгвардии

 

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Опубликовано 28 Июл 2022 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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