13 июля 2022



Орловчанка ударила 33-летнего мужчину скалкой по голове и написала на него ложный донос

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Северного района Орла, которая обвиняется в совершении заведомо ложного доноса и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что 46-летняя обвиняемая в январе 2022 года находилась ночью в общежитии в Северном районе Орла, где поссорилась с ранее знакомым ей 33-летним гражданином.

В ходе конфликта в коридоре общежития она нанесла мужчине удар по голове деревянной скалкой. Через несколько дней женщина из мести представила в органы полиции заведомо ложное заявление о том, что якобы в тот день тот же мужчина незаконно, без ее разрешения и вопреки ее воле, вошел в принадлежащую ей комнату. На основании данного заявления в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, в ходе расследования которого злоумышленница также сообщила следователям заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы совершенного преступления.

Однако после проведения комплекса следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, при предъявлении ей собранных доказательств женщина сообщила о том, что ранее давала ложные показания и полностью признала свою вину в совершенных преступлениях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Июл 2022 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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