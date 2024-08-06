Орловчанки украли полмиллиона

Фото: ИА “Орелград”

В августе 2024 года в заводском районе города Орёл произошло преступление: из квартиры местной жительницы пропало около полумиллиона рублей. Потерпевшая обратилась в полицию (источник: ИА «Орелград»).

Сотрудники МВД не обнаружили следов взлома, поэтому подозрение пало на мастера, который незадолго до этого делал ремонт в квартире.

Подозреваемый, 42-летний мужчина, признался в краже. Он рассказал, что заметил сбережения хозяйки во время расчёта за работу. После этого злоумышленник постепенно вынес деньги из квартиры. К моменту задержания он успел потратить всю сумму.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ведётся следствие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.