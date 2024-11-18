Орловцам грозит штраф до 100 тысяч рублей за замену окон

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Сегодня, 18 ноября 2024 года, стало известно, что желание установить в квартире современные пластиковые окна может обернуться для жителей Орла серьёзными неприятностями. Как сообщили в региональном департаменте надзорной и контрольной деятельности, замена оконного блока, выходящего на фасад здания, приравнивается к незаконному переустройству. Это касается тех случаев, когда владелец квартиры решает поменять окна.

Особенно осторожными стоит быть жителям исторических зданий. Штрафы за самовольную замену окон в таких домах могут достигать ста тысяч рублей, пишет newsorel.ru. Жилищная инспекция имеет право оштрафовать нарушителя, но для этого должна поступить инициатива от управляющей компании. Обычно представители УК не стремятся инициировать такие разбирательства.

Более того, по решению суда владельца квартиры могут обязать вернуть фасаду первоначальный вид.

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