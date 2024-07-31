Почти на две недели перекроют ул. Зеленина: в Орле будут проводится дорожные работы

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В микрорайоне Зареченском с 5 по 15 августа 2024 года вводятся временные ограничения движения транспорта, информация опубликована на официальном сайте городской администрации. На участке улицы Зеленина между перекрёстками с улицами Алроса и Бульвар Молодёжи движение будет приостановлено.

Это связано с проведением дорожных работ компанией ООО «Строй-Проект». Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, используя улицы Алроса, Разведчика Воробьёва и Бульвар Молодёжи.

Кроме того, на Полесской улице также введены ограничения движения (только не перекрыто), на более длительный срок — до 10 октября. Ограничения касаются участка между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина. Здесь также проводятся дорожные работы, которые выполняет компания ООО «Дорстрой».