Орловцам посоветовали избегать контакт с борщевиком: страшные фото ожогов пациента областной больницы

В понедельник, 12 августа 2024 года, сотрудники Орловской областной клинической больницы поделились фотографией ноги пациента, получившего ожоги от сока борщевика. Ступня покрыта красно-коричневыми пятнами — зрелище не для слабонервных!

Фото: Орловская областная клиническая больница

Медики предупреждают: при появлении первых симптомов повреждения кожи соком ядовитого растения необходимо обратиться за медицинской помощью.

В соке борщевика содержатся вещества, которые под воздействием ультрафиолета вызывают фотодерматозы и химические ожоги кожи. Причём ожоги возникают не сразу, а спустя некоторое время после контакта с солнечными лучами.

Среди симптомов поражения кожи — зуд, покраснение, тёмные пятна и волдыри.

Фото: Орловская областная клиническая больница

При контакте с борщевиком необходимо незамедлительно промыть кожу мыльно-содовым раствором и нанести средство от ожогов. В течение 48 часов следует защищать поражённый участок от солнца.



