Наши коллеги из «Тульских Новостей» посетили центр срочных донесений, где дежурные, круглосуточно и без выходных, на протяжении многих лет следят за событиями, происходящими по всему миру.

Сейсмологический центр, расположенный в городе Обнинск Калужской области, является важным научно-исследовательским учреждением, посвящённым изучению сейсмической активности и мониторингу землетрясений. Он стал первенцем в России в области сейсмологии и геофизики.

Геофизическая служба этого центра берет на себя ответственность за сбор данных обо всех сейсмических явлениях, обеспечивая оперативное информирование государственных органов и МЧС о зарегистрированных событиях.

По всему земному шару функционируют двенадцать станций с цифровым оборудованием, размещенных в наиболее сейсмоактивных зонах. Информация с этих станций поступает в центр обработки данных в режиме реального времени, что позволяет быстро и эффективно анализировать колебания земной коры, сообщают «Орловские новости».