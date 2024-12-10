Орловцам рассказали как потратить остаток средств на Пушкинской карте

Фото: culture.ru

Департамент культуры Орловской области напоминает, что остаток денег на Пушкинской карте необходимо потратить до конца 2024 года. В противном случае средства сгорят.

– Оставшиеся средства можно потратить, купив билеты на мероприятия января и февраля следующего года. На какие события уже открыта продажа, смотрите по ссылке, – отметили в профильном департаменте.

Приобрести билет на мероприятие по Пушкинской карте можно несколькими способами:

на платформах «Культура.РФ» или «Яндекс Афиша»;

в приложении «Госуслуги Культура».

Для этого потребуется всего несколько кликов, пишет vestiorel.ru.

Пушкинскую карту могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. С её помощью можно покупать билеты в кино, театры, музеи и филармонии. Средства поступают из федерального бюджета. Номинал карты в 2025 году также составит пять тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Орловской области беременные студентки получат по 100 тысяч рублей.