Орловцам разъяснили, кого уведомляют о беспилотниках

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В августе 2024 года в интервью «Вести-Орел» начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин ответил на вопрос, часто задаваемый властям в социальных сетях.

«Если наши системы обнаружения фиксируют летящие ракеты, мы обязательно включим сирены на территории любого муниципального образования Орловской области, – пояснил Костин. – Что касается беспилотных летательных аппаратов, которые в основном нацелены на энергетические объекты, было принято решение проводить оповещение в случае угрозы, но без включения сирен. Сообщения передаются по телефонам и через СМС руководящим лицам предприятий, находящихся под угрозой нападения беспилотников».

При запуске электросирен жители региона должны включить радио или телевизор, где будет передаваться информация о необходимых действиях.

«Если вы не успели спуститься в подвал или укрытие и остались в здании, выберите безопасное место в помещении, где нет окон», – добавил Александр Костин.

Напомним, ночью со 2 на 3 августа два беспилотника попали в жилое здание в Болховском микрорайоне. Была серьёзно повреждена кухня одной из квартир, а также около 20 оконных блоков на верхних этажах. Эксперты проверяют состояние здания. Специальная комиссия составила акты повреждений имущества, сообщил глава Орловского округа. Семье, проживавшей в самой пострадавшей квартире, предоставили временное жильё. Ремонтные работы взял на себя застройщик, сообщает «Орелград».