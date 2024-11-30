Орловцам рекомендовали собрать «чемоданы на случай тревоги».

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МЧС России призвало граждан собрать «тревожный чемоданчик» на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает newsorel.ru.

В ведомстве подчеркнули, что основной набор предметов в «тревожном чемоданчике» поможет людям продержаться в условиях чрезвычайной ситуации до прибытия спасательных служб.

В «чемоданчике» обязательно должны находиться: аптечка, фонарик, нож, радио, сменное белье, свисток, спички, блокнот с карандашом, сухой спирт, одноразовая посуда, а также запас еды и воды, рассчитанный на минимум три дня. Рекомендуется дополнить комплект спальным мешком, палаткой и газовой горелкой.

Чтобы защитить вещи и продукты от влаги, их следует упаковать в вакуумные или полиэтиленовые пакеты, закрепленные скотчем.

Сменное белье лучше помещать сверху или в карманы чемоданчика, тогда как продукты стоит оставить на дне.

Кроме того, МЧС посоветовал протестировать «тревожный чемоданчик» на даче.

Стоит напомнить, что осенью 2022 года советник губернатора Сергей Лежнев, находясь в районе СВО, призывал жителей Орла позаботиться о подготовке «тревожного чемоданчика». Губернатор Андрей Клычков также рассказывал о том, что собрал подобный набор на случай ЧС.