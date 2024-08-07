Орловцев попросили стать донорами крови для жителей Курской области

В Орловской области организован сбор донорской крови для жителей Курской области. Командир «Бригады Катукова» Денис Орлов призвал орловцев прийти 8 августа в 11:00 на областную станцию переливания крови по адресу: Орёл, Наугорское шоссе, 2.

Он отметил, что требуются все группы крови, кроме II положительной, и призвал всех, кто может помочь, не оставаться в стороне и приходить с друзьями.

Также организуется сбор гуманитарной помощи для пострадавших и бойцов на фронте. Желающие помочь могут связаться с Г. Искандаровым или обратиться в официальную группу волонтёрского объединения «Дружина Добрых Дел».

Напомним, Курская область уже второй день подвергается обстрелам со стороны Украины, имеются погибшие и раненые. Орловщина также приняла первую группу эвакуированных из Курска, сообщает «Орелтаймс«.