Орловцы, будьте бдительны: мошенники используют WhatsApp для установки вредоносного вируса

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Жители Орла в 2024 году всё чаще сталкиваются с мошенничеством, связанным с установкой программ удалённого доступа через популярный мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под различными предлогами уговаривают пользователей установить вирус SpyMax, после чего жертвы теряют контроль над своими устройствами и деньгами.

По словам старшего вице-президента ВТБ и руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, за последний месяц эта схема стала самой распространённой. Преступники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, таких как Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ и другие сервисы. Они звонят потенциальным жертвам, предлагая перейти в WhatsApp для видеозвонка под предлогом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи. Затем они просят включить демонстрацию экрана, якобы для решения проблемы. После этого жертве отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис. Однако на деле это вредоносный вирус SpyMax, пишет newsorel.ru .

После установки псевдоприложения злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы и её личными данными. Экран смартфона блокируется, и пользователи видят надпись «перезагрузка» или чёрный экран. Пока жертва ждёт установки приложения, на смартфон поступает СМС для входа в сервис, и содержимое с секретным кодом отображается на экране. Преступники используют эти данные для входа в личный кабинет на портале госсервиса или банковского приложения и совершают переводы или оформляют кредиты от имени клиента.

-Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. Никакой кнопки «назад» здесь уже не существует. Поэтому единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент, — отметил Никита Чугунов.

Важно помнить, что ни одна официальная организация не будет запрашивать демонстрацию экрана, установку приложений через мессенджеры или передачу паролей от личных кабинетов банков. Если вы получили подозрительный звонок, лучше всего перезвонить в организацию и уточнить информацию.

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