Орловцы будут работать в обычном режиме в предновогоднюю субботу

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Глава Министерства труда Российской Федерации, Антон Котяков, в интервью РИА Новости разъяснил, почему последняя рабочая суббота текущего года останется полнорневной.

Министр с особым вниманием отметил, что перед наступлением новогодних праздничных дней россияне будут наслаждаться тремя подряд выходными днями.

— У нас 29, 30, 31 — три дня отдыха… Работать-то всё-таки нужно, — ответил Котяков, подчеркивая необходимость трудовых усилий даже в преддверии праздников.

Стоит напомнить, что россияне в общем итоге смогут расслабиться и восстановить свои силы с 29 декабря по 8 января, погружаясь в атмосферу новогодних чудес и семейного уюта, которые так важны в это время года, сообщает «Орловские новости».