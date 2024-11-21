Орловцы могут списать свои долги без пени по ЖКХ:подробности

С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО «УК «Зелёная роща» проводит акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой физические могут избавиться от начисленных пеней при погашении всей задолженности за вывоз ТКО. Чтобы принять участие в акции, физическим лицам нужно полностью оплатить долг и подать заявление о списании пеней, сообщает oreltimes.ru.

Условия участия в акции:

должен быть долг за услугу по обращению с ТКО за два и более расчётных периода;

отсутствие вступившего в силу судебного решения по задолженности, указанной в заявлении.

Для списания пеней необходимо предоставить заявление в офис регоператора лично или отправить его на электронный адрес: office@greenpark57.ru, а также оплатить основной долг. Бланк заявления можно скачать по ссылке: https://greenpark57.ru/upload/files/zayavleniye-na-uchastiye-v-aktsii-po-spisaniyu-peney.pdf на сайте регоператора.

Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии: (4862)48-10-04.