Орловцы наращивают поставки пивоваренного ячменя зарубеж

В начале июля 2024 года стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 года заграницу отправлено 26,9 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Большая часть этого сельскохозяйственного продукта экспортирована в Латвию и Беларусь.

Специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подтвердили, что ячмень не заражен карантинными объектами. Качество и безопасность гарантированы соответствующими документами.

Отмечается также высокий спрос на муку из Орловской области со стороны Беларуси. С начала года было экспортировано более 2,6 тысяч тонн муки, что в пять с половиной раз больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из общего объёма экспорта муки в Беларусь приходится 91%.