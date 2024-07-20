Орловцы отказались от поездки на черноморское побережье: результаты опроса

В июле 2024 года в социальных сетях был запущен интересный опрос. Авторы хотели узнать, сколько людей из Орловской области не поедут на море в этом году. Те, кто отказался от поездки на черноморское побережье, призвали поддержать публикацию лайком. Опрос набрал более 250 лайков и множество комментариев, в которых люди делились своими мотивами. Некоторые отказались от поездки из-за необходимости ремонта, другие не смогли купить билеты из-за общероссийской проблемы с системой бронирования. Самыми популярными ответами стали ожидание бархатного сезона и отсутствие денег.

Отдых в Краснодарском крае (для семьи из трёх человек на 7 ночей) в среднем обойдется в 100 тыс. рублей, а в лидерах по популярности — Сочи и Геленджик — придется заплатить не менее 130 тыс. рублей. Крым также по-прежнему привлекателен для туристов, но поездка в «жемчужину Крыма» обойдется минимум в 130-150 тыс. рублей. Спрос на отдых в Абхазии также значительно вырос, но многие отмечают критическую заполняемость отелей и повышение цен.

По данным «Парламентской газеты», в Краснодарский край летом 2024 года приедут около 11 млн туристов, а в Крым — ещё 5 млн россиян.