Орловцы предпочитают смартфоны с большим объёмом памяти

Сегодня, 20 августа 2024 года, объединённая розничная сеть МегаФона и Yota проанализировала продажи смартфонов в Орловской области за первые семь месяцев текущего года. Результаты показали, что жители региона всё чаще выбирают гаджеты с большим объёмом встроенной памяти.

Особенно заметен рост интереса к смартфонам с 256 Гб и 512 Гб: продажи увеличились в 2,6 и 9,3 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время устройства с 128 Гб не показали роста продаж.

Стоит отметить, что объём памяти на 128 Гб остаётся самым популярным среди орловцев — такие смартфоны выбирают 47% жителей региона. Треть владельцев смартфонов (30%) уже перешли на 256 Гб, а третье место пока занимают устройства с 64 Гб — их предпочитают 20% покупателей.

В целом по России самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти 32 Гб стал Xiaomi — на него приходится 88% всех проданных устройств с таким накопителем. Лидером среди гаджетов с объёмом памяти 64 Гб является Realme — ему принадлежит 46% продаж в этом сегменте. А вот среди накопителей на 256 Гб лидируют модели Tecno — они занимают 22% рынка.

По мнению директора департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давида Борзилова, рост популярности большого объёма памяти в смартфонах закономерен. С каждым годом становится всё больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве. Пользователи привыкают к всё большему объёму накопителя, и это отражается на динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб. В ближайшие годы можно ожидать повышения интереса к телефонам с памятью в 1 терабайт, сообщает «Орелтаймс».