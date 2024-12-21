Орловцы смогут легче добраться до Москвы и Санкт-Петербурга на новогодних праздниках

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В волшебный период новогодних праздников холдинг «РЖД» радостно объявляет о запуске дополнительных поездов, которые свяжут Орёл с величественными Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщает пресс-служба МЖД, эти дополнительные маршруты призваны удовлетворить возросший спрос на транспортные перевозки во время новогоднего оживления. Всего предусмотрено пять дополнительных поездов.

Поезда будут курсировать с 29 декабря по 8 января:

№219 Москва – Белгород (прибытие в Орёл 30 декабря, 5 и 8 января в 01:57); №233 Москва – Курск (прибытие в Орёл 30 декабря и 4 января в 05:40).

В обратном направлении:

№220 Белгород – Москва (отправление из Орла 29, 30 декабря и 2, 5, 7, 8 января в 05:49); №234 Курск – Москва (отправление из Орла 29 декабря и 3, 8 января в 22:59); №264 Адлер – Санкт-Петербург (отправление из Орла 3 января в 03:36).

Полное актуальное расписание всех поездов и возможность приобретения билетов остаются доступными в железнодорожных кассах и на официальном сайте РЖД, сообщает «ОрелТаймс».