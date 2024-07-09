Депутаты в РФ предложили пострадавшим в ЧП компенсировать полную стоимость жилья за счет государства

Согласно данным, опубликованным в газете «Известия» 8 июля 2024 года , фракция ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого подготовила новый законопроект к представлению в Госдуму. Согласно нему орловцы и другие жители России, которые остались без домов из-за чрезвычайных ситуаций, смогут получить новое жилье за счет государства. По задумке правительство предоставит им специальные сертификаты, которые позволят приобрести жилье без взимания платы.

Этот документ, устанавливает, что граждане России имеют законное право на компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью и имуществу в результате чрезвычайных ситуаций. Закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет, что детали таких выплат должны регулироваться законодательством. В связи с этим, авторы законопроекта предлагают восстановить механизм выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставить правительству полномочия по установлению порядка их выдачи.