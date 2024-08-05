Орловцы стали меньше уезжать из родного региона

Жители Орловской области меньше стали уезжать из родного региона, сообщил Орёлстат. В мае 2024 года из Орловской области переехали 824 человека. Годом ранее регион покинули 907 орловцев.

С начала 2023 года максимальный отток населения зафиксирован в октябре, когда сменили регион проживания 1483 человека.

В мае 2024 года 137 орловцев уехали за рубеж, из них 130 человек переехали в страны СНГ. В другие регионы России на постоянное место жительства отправились 687 орловцев.

Одновременно в мае в Орловскую область прибыли 653 человека: 563 из других регионов России, 81 из стран СНГ и 9 из стран дальнего зарубежья.

В мае 2023 года в Орловскую область переехали 778 человек. Пик переселений в регион пришелся на июнь 2023 года, когда в Орловскую область прибыли 1392 человека.