Орловцы выражают недовольство шумом от ночных мотоциклетных гонок

Сегодня, 6 сентября 2024 года, проблема привлекла внимание ГАИ и областного совета. Жители Болховского микрорайона недовольны громкими звуками, которые создают мотоциклисты в ночное время. Совсем недавно этот район подвергся атаке беспилотников, поэтому шум вызывает у местных жителей особую тревогу.

По словам жителей, мотоциклисты создают шум каждую ночь, начиная с 10 вечера и до 4 утра. Вопросом уже заинтересовались сотрудники ГАИ и члены областного совета.

Руслан Макаров, старший инспектор по пропаганде управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области, сообщил: «Наши сотрудники выехали в указанные микрорайоны с целью выявления и пресечения нарушений. Такие рейды будут продолжены и впредь.»

В Курской области было введено ограничение на движение мотоциклов и мопедов с повышенным уровнем шума с 20:00 до 8:00. Согласно статье 6.3 об административных правонарушениях, штраф за шум ночью составляет всего 500 рублей. В Орле рассматривают собственные меры для решения этой проблемы. Законопроект уже разрабатывается депутатами, сообщает «Вести-Орел».

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском областном совете, отметил: «Наша фракция готовит законодательную инициативу на следующей сессии. Я уверен, что коллеги нас поддержат, и мы увеличим штрафы за подобные нарушения. По нашим предварительным расчетам, за первое нарушение штраф составит пять тысяч рублей, а за повторное – десять тысяч.»