Орловец добился досрочной пенсии через суд

Кромской районный суд вынес решение по иску жителя Троснянского района к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области о назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина обратился с иском после того, как получил отказ в социальном учреждении. Он подал заявление на досрочную пенсию, но чиновники посчитали, что у него нет необходимого специального трудового стажа для назначения такой пенсии.

Суд рассмотрел материалы дела и представленные доказательства, и решил удовлетворить исковые требования. Истец настаивал на включении в его трудовой стаж периода работы с 1 января 1992 года по 30 апреля 2009 года в СПК «Никольское». Он утверждал, что в то время работал на предприятии в качестве электросварщика. Чиновники не сочли представленные им доказательства достаточными для того, чтобы засчитать указанное время в трудовой стаж.

Однако суд пришёл к другому выводу: представленные доказательства подтверждают факт трудовой деятельности истца в должности электросварщика. Он занимался ручной сваркой, был занят в течение полного рабочего дня, причём трудился на тяжёлых работах. Всё это даёт ему право на досрочное пенсионное обеспечение по пункту 2 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», сообщает «Орелград».