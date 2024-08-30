Орловец нецензурно высказался в адрес полицейского за 15 тысяч рублей

Сегодня, 30 августа 2024 года, стало известно, что в Орловской области суд вынес решение по делу жителя Новосильского района, который обвинялся в оскорблении сотрудника полиции.

Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил полицейского, исполнявшего свои служебные обязанности. Это выразилось в использовании грубой нецензурной лексики в адрес представителя власти.

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В прокуратуре Орловской области сообщили, что подсудимый совершил правонарушение в присутствии других людей. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает «Орелтаймс».