Орловец обещал продать шины дешевле, чем в магазине и обманул 20 человек

В июле 2024 года появилась информация от пресс-службы Управления МВД по Орловской области о том, что 31-летний мужчина подозревается в мошенничестве. Ранее он работал в магазине автотоваров и предлагал клиентам купить у него шины для автомобилей с предоплатой.

После получения денег подозреваемый либо переставал выходить на связь, либо постоянно переносил дату доставки. Таким образом он обманул около 20 человек.

Последний потерпевший обратился в полицию после того, как воспользовался услугами подозреваемого по рекомендации знакомых. Мужчина обещал продать шины дешевле, чем в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.