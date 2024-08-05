Орловец погасил долг по алиментам после исправительных работ

Фото: УФССП России по Орловской области

В августе 2024 года судебные приставы рассказали удивительную историю об орловце, который погасил свой долг перед ребёнком после отбытия уголовного наказания в виде исправительных работ.

В Орловской области должник по алиментам выплатил своему ребёнку более 960 тысяч рублей после того, как отбыл уголовное наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Уголовная ответственность для нерадивых родителей применяется только в крайнем случае, когда все остальные меры не принесли желаемого эффекта. Обычно должники стремятся погасить свой долг, чтобы избежать судебного преследования. Однако в этом случае всё произошло иначе — орловец расплатился с ребёнком только после отбывания наказания.

«В Советском отделении судебных приставов города Орла находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего сына, — сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. — Суд обязал мужчину регулярно выплачивать алименты на содержание ребёнка».

Однако затем мужчина уволился с работы и стал нерегулярно выплачивать алименты. Судебные приставы проводили с ним работу, предусмотренную законодательством, и неоднократно предупреждали его о последствиях неисполнения судебного решения. Но такие беседы ситуацию не изменили. За уклонение от уплаты алиментов нерадивый родитель был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

После применения мер уголовно-правового воздействия гражданин полностью погасил задолженность по алиментам. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает родителя от обязанности платить алименты, в том числе погашать набежавший долг.