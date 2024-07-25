Орловец пытался вынести алкоголь из магазина без оплаты: мужчина задержан и передан сотрудникам полиции

В Орле 46-летний мужчина попытался совершить кражу алкоголя из супермаркета. Инцидент произошёл около шести часов вечера 24 июля 2024 года в одном из магазинов на Московском шоссе.

Как сообщили в Росгвардии региона, орловец взял с полки алкоголь и попытался пронести его мимо кассы, не оплатив товар. Росгвардейцы прибыли по тревожному сигналу и задержали нарушителя. После этого он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что за первое полугодие сотрудники Росгвардии отработали более двух тысяч выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир.