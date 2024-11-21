Орловец в пылу ссоры пять раз ударил ножом знакомого и убил мужчину:суд вынес приговор

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в убийстве, сообщает oreltimes.ru.

Следствием и судом установлено, что 30 апреля 2024 года осуждённый находился недалеко от одного из домов в переулке Артельном областной столицы в компании своих знакомых. В какой-то момент у него возник словесный конфликт с одним из них – 46-летним мужчиной.

«На почве личных неприязненных отношений осуждённый с силой нанес одному из присутствующих мужчин не менее 5 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов. От полученных ранений потерпевший скончался», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

В качестве гособвинителя на суде выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Материал подготовлен по информации, предоставленной пресс-службами прокуратуры и СУ СК Орловской области.