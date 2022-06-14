Орловщина готова к возвращению коронавируса

В орловских больницах отработан план увеличения коечного фонда для пациентов с COVID-19. Медучреждения готовы развернуть койки в случае ухудшения эпидобстановки, — сообщили в депздраве. В среднем в регионе ежедневно госпитализируют менее 25 человек. Развернуто 338 коек, из них 226 – занято. Детей с коронавирусом в стационаре нет.

Также орловцам напомнили, что, несмотря на снижение заболеваемости, тема вакцинации не теряет своей актуальности. Коллективный иммунитет в Орловской области превышает среднероссийские показатели, но этого недостаточно, чтобы окончательно победить коронавирус.

За весь период пандемии наш регион получил 576 563 комплекта вакцины. Прививки делают как в поликлиниках, так и на базе ФАПов в сельской местности