14 июня 2022



Орловщина готова к возвращению коронавируса

В орловских больницах отработан план увеличения коечного фонда для пациентов с COVID-19. Медучреждения готовы развернуть койки в случае ухудшения эпидобстановки, — сообщили в депздраве. В среднем в регионе ежедневно госпитализируют менее 25 человек. Развернуто 338 коек, из них 226 – занято. Детей с коронавирусом в стационаре нет.

Также орловцам напомнили, что, несмотря на снижение заболеваемости, тема вакцинации не теряет своей актуальности. Коллективный иммунитет в Орловской области превышает среднероссийские показатели, но этого недостаточно, чтобы окончательно победить коронавирус.

За весь период пандемии наш регион получил 576 563 комплекта вакцины. Прививки делают как в поликлиниках, так и на базе ФАПов в сельской местности

 

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Опубликовано 14 Июн 2022 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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