Орловщина отравит в Китай продукцию в одноразовых ЖД-контейнерах

Из Орловской области планируется отправка флексипоездов в Китай. Как пишет канал «Телеграммы из Орла», «РЖД» отправило первый поезд с 82 контейнерами с флекситанками, в которые загрузили более 1,7 тыс. тонн рапсового масла, из Тулы в Китай. Поезд проследует через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия, его движение организовано по специально разработанному расписанию.

Аналогичная перевозка контейнеров с флекситанками также планируется из Орловской области. Флекситанк — это гибкий контейнер объемом от 14 до 24 тысяч литров, который используется для перевозки и хранения жидких пищевых, сыпучих, а также наливных грузов промышленного типа, не представляющих опасности. Материал контейнера не взаимодействует с грузом даже при длительной перевозке и высоких температурах. Эту транспортировочную тару используют только единожды – после выгрузки она подлежит утилизации. Флекситанк устанавливается в стандартный 20-футовый контейнер. В среднем этот процесс занимает около 15 минут. По окончании установки подсоединяется питающий шланг и запускается электронасос для подачи жидкости. Примерно через полчаса, когда завершится погрузка, контейнер будет готов к транспортировке.

Флекситанки имеют все необходимое оборудование, требующееся при перевозке разных типов грузов. Широкий спектр переходников и насадок позволяет погрузить и выгрузить практически любое оборудование. Если перед выгрузкой груз нуждается в подогреве, это легко делается с помощью пара и электричества. Кроме того, перед погрузкой можно будет сделать особый защитный слой, который позволит уберечь груз от резких перепадов температуры в процессе перевозки.