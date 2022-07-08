8 июля 2022



Орловщина получит 10,5 млн рублей на бесплатные лекарства для льготников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 2,9 млрд рублей. Орловской области предусмотрено 10,5 млн рублей или порядка 0,3% от всей суммы.

Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

«Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек. Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», – отметил Михаил Мишустин.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 08 Июл 2022 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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