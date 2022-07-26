Орловщина получит свыше 330 тысяч доз вакцины против гриппа

Поступление первой партии вакцины для взрослых и детей ожидается до сентября. Об этом со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора сообщает пресс-служба облправительства. Как отметил Александр Румянцев, до 2035 года охват иммунизацией против гриппа должен составлять не менее 60% от общей численности жителей региона. В преддверии эпидсезона 2021-2022 годов в области против гриппа было привито 350,8 тыс. человек (48,4% от общей численности населения). Достигнут регламентированный ВОЗ охват вакцинацией (не менее 75%) в группах риска (лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, работники медицинских и образовательных организаций). План иммунизации населения региона против гриппа в 2021 году выполнен на 87,5%, выполнение плана иммунизации среди детей школьного возраста − 79%, среди студентов − 61,8%, беременных женщин − 22%.

Александр Румянцев особо отметил, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики заболеваний гриппом и COVID-19, а также снижения числа госпитализаций, тяжелых форм заболеваний, смертности среди инфицированных. Иммунизация населения против гриппа и COVID-19 (наряду с применением комплекса других профилактических и противоэпидемических мероприятий) позволила существенно снизить интенсивность эпидемического процесса распространения респираторных заболеваний. Все случаи лабораторно подтвержденного гриппа в прошедшем эпидемическом сезоне были зарегистрированы у не привитых лиц.

С целью снижения заболеваемости гриппом, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом руководителям организаций и предприятий во взаимодействии с районными поликлиниками необходимо организовать вакцинацию сотрудников.

Особое внимание специфической профилактике гриппа необходимо уделить руководителям птицеводческих и свиноводческих хозяйств, которые должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников, что обусловлено в первую очередь циркуляцией вирусов гриппа птиц на европейской части территории Российской (Калужская и Курская области) и необходимостью минимизации рисков появления новых штаммов вируса гриппа.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ актуальным вопросом является профилактика внебольничных пневмоний. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе в прошлом году (1498,3 на 100 тыс. населения) что выше показателя заболеваемости по Российской Федерации (1150,42 на 100 тыс. населения). Превышение среднемноголетних показателей заболеваемости внебольничными пневмониями отмечено среди взрослого населения.

Также Александр Румянцев сообщил, что в 2022 году в Национальный календарь профилактических прививок внесены изменения в части проведения вакцинации против гемофильной инфекции для всех детей первого года жизни, а не только для детей из групп риска.