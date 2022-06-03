Орловщина создаст свою переработку отходов

Орловская область получит федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». Орловская область в числе 43 получателей господдержки отвечает требованиям, которые утверждены правительством России. Так, для получения субсидии в регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону необходимо было гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.