3 июня 2022



Орловщина создаст свою переработку отходов

Орловская область получит федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». Орловская область в числе 43 получателей господдержки отвечает требованиям, которые утверждены правительством России. Так, для получения субсидии в регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону необходимо было гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.

 

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Опубликовано 03 Июн 2022 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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