Орловщина вошла в тройку регионов-лидеров по количеству обменянных монет: жители сдали в банк 632 тысячи железной мелочи

Как сообщают в Банке России, за период с 20 мая по 2 июня 2024 жители Орловской области сдали более 632 тысяч монет общей стоимостью 2,5 миллиона рублей. , что вывело регион в лидеры по количеству сданных монет. Это вывело регион в тройку лидеров по количеству сданных монет.

Орловское отделение Центрального банка России завершило акцию «Монетная неделя», во время которой жители могли обменять мелочь на бумажные деньги или перевести их на электронные счета.

Интересный факт: суммарный вес собранных монет достиг 8 тонн, что сопоставимо с весом африканского слона. Если бы монеты выстроили в столб, его высота превысила бы 948 метров, обогнав по высоте даже Бурдж-Халифа. Разложенные в линию, монеты протянулись бы на 15,8 километра.

Отдельно стоит упомянуть, что один из участников акции принёс в банк мешок десятикопеечных монет весом 7,6 кг.