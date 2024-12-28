Орловская больница Боткина сообщила о графике работы в праздники

яндекс карты

Орловская больница Боткина с радостью сообщает о графике работы в праздничные дни, который можно найти на официальной странице медицинского учреждения в сети \»ВКонтакте\». Все отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать без перерыва, обеспечивая беспечную заботу о здоровье, сообщает «Вести-Орел».

Остальные службы будут открыты в следующем режиме:

Взрослая поликлиника

29, 30 декабря 2024 г.:

Дежурный терапевт с 9:00 до 17:30;

Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.

31 декабря 2024 г.:

Дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;

Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.

1 и 7 января 2025 г.:

Дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;

Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.

3 и 6 января 2025 г.:

Дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;

Процедурный кабинет с 8:30 до 15:00;

Узкие специалисты с 8:30 до 14:00.

2, 4, 5 и 8 января 2025 г.:

Дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;

Процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

Детская поликлиника

29-31 декабря 2024 г.:

Дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.

1-8 января 2025 г.:

Дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.

Женская консультация №1 (ул. 2-я Курская, д. 54)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. — дежурный врач с 9:00 до 15:00.

Женская консультация №2 (ул. Раздольная, д. 57)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. — дежурный врач с 9:00 до 15:00.