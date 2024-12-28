Орловская больница Боткина сообщила о графике работы в праздники

Орловская больница Боткина с радостью сообщает о графике работы в праздничные дни, который можно найти на официальной странице медицинского учреждения в сети \»ВКонтакте\». Все отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать без перерыва, обеспечивая беспечную заботу о здоровье, сообщает «Вести-Орел».
Остальные службы будут открыты в следующем режиме:
Взрослая поликлиника
29, 30 декабря 2024 г.:
- Дежурный терапевт с 9:00 до 17:30;
- Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.
31 декабря 2024 г.:
- Дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;
- Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.
1 и 7 января 2025 г.:
- Дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;
- Процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.
3 и 6 января 2025 г.:
- Дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;
- Процедурный кабинет с 8:30 до 15:00;
- Узкие специалисты с 8:30 до 14:00.
2, 4, 5 и 8 января 2025 г.:
- Дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;
- Процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
Детская поликлиника
29-31 декабря 2024 г.:
- Дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.
1-8 января 2025 г.:
- Дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.
Женская консультация №1 (ул. 2-я Курская, д. 54)
30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. — дежурный врач с 9:00 до 15:00.
Женская консультация №2 (ул. Раздольная, д. 57)
30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. — дежурный врач с 9:00 до 15:00.