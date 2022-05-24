24 мая 2022



Орловская епархия строит новую столовую для нуждающихся

Благотворительная трапезная вскоре откроется при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в поселке Знаменка Орловского муниципального округа. Проект реализует социальный отдел Орловской епархии.

В православной столовой бесплатно горячими обедами будут кормить людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Причем поесть здесь смогут нуждающиеся вне зависимости от места регистрации и проживания.

Сегодня епархия раздает горячие социальные обеды в помещениях складов гуманитарной помощи на территории Смоленского храма Орла и Всехскорбященского храма в поселке Знаменка. Эти тесные помещения не могут вместить всех нуждающихся. Поэтому подопечным зачастую приходится обедать на улице. Новое же просторное здание решит эту проблему.

Сейчас завершается отделка фасада здания столовой, в ближайшее время здесь приступят к внутренним работам.

Помочь в скорейшем открытии православной благотворительной трапезной может каждый. Епархиальный социальный отдел примет в качестве пожертвования строительные и отделочные материалы (в том числе неиспользованные остатки). Кроме того, можно внести денежное пожертвование. На объекте также будут рады видеть и желающих потрудиться во славу Божию.

Дополнительную информацию можно получить на сайте социального отдела(внешняя ссылка) Орловской епархии или по телефону +7 (953) 618-54-08 (священник Олег Анохин).

По информации Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 24 мая 2022 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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