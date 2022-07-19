Орловская епархия занялась утилизацией старых крестов на кладбищах

В Орловской области начали масштабно решать проблему утилизации кладбищенских крестов и бережного отношения к христианским святыням. Теперь за каждым кладбищем в Орле и районах области закреплены приходы, которые будут заниматься сбором и утилизацией «отслуживших» крестов. Закрепленные храмы также будут проводить разъяснительную работу с посетителями кладбищ. Нередко после установки памятников на могилах усопших их родные и близкие не знают, что делать с «отслужившими» крестами. Зачастую их просто выбрасывают в мусорные кучи, тем самым оскверняя святыни. Теперь же ситуация должна измениться.

Прихожане орловских храмов, православные волонтеры и священники уже включились в работу. В течение месяца «невостребованные» кладбищенские кресты вывезут со всех крупных погостов. Помощь пообещали оказывать местные администрации и организации, обслуживающие кладбища. Первыми площадками, на которых собирали кресты в прошедшую субботу, стали кладбища Орловского муниципального округа. На Пашковском кладбище близ села Плещеево, более известном как кладбище «Березки», работали прихожане и волонтеры гарнизонного Казанского храма при Академии ФСО в Орле. А на кладбище в селе Образцово сбор святынь проводил приход храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне «Зареченский» города Орла. В течение дня с обоих погостов удалось вывезти несколько машин с могильными крестами.

Собранные в этот раз святыни отвезли в скит Свято-Успенского мужского монастыря Орла в деревне Азаровка. Здесь их сожгут в непопираемом месте, соблюдая все требования пожарной безопасности. Сжигать ветхие святыни — обычай православной церкви. Кстати, в ближайшее время места для сбора крестов оборудуют возле кладбищенских храмов и часовен. А на кладбищах, где храмов нет, устроят площадки с информационными указателями.