В Железнодорожном районе началась реконструкция магистральной тепловой сети: «Квадра» планирует заменить 140 метров изношенных участков трубопровода

Сегодня, 17 августа 2024 года, стало известно, что специалисты орловского филиала АО «Квадра» приступили к реконструкции магистральной тепловой сети в переулке Трамвайном Железнодорожного района. Теплоэнергетики планируют заменить 140 метров изношенных участков трубопровода диаметром 630 мм, а также провести замену запорной арматуры и реконструкцию тепловых камер.

В ходе работ будут использованы новые трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Это позволит быстро обнаруживать протечки и оперативно их устранять.

-Работы пройдут без отключения горячей воды у 77 многоквартирных домов и 18 объектов социальной инфраструктуры, которые обслуживает данный участок сети. Ремонт позволит повысить надёжность теплоснабжения для 20 тысяч жителей, — пояснил директор ПП «Тепловые сети» Орловского филиала АО «Квадра» Юрий Тюкалов.

В 18 миллионов рублей оценивается стоимость выполненных работ вместе с благоустройством.