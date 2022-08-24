24 августа 2022



Орловская митрополия снимает документальный фильм о святынях (12+)

«Святые земли Орловщины» — так называется новый документальный фильм, работу над которым ведется при участии Орловской епархии Русской Православной Церкви.

Он расскажет о пяти разрушенных храмах в регионе, которые представляют наибольшую архитектурную и культурную ценность.

Автор сценария и режиссер фильма — Роман Терехов, продюсер — Михаил Фефилов. Проект под рабочим названием «Святые земли Орловщины» стал победителем конкурса президентских грантов.

Авторы картины полагают, что святыни, о которых пойдет речь в документальном кино, будут включены в экскурсионные маршруты региона. А собранные средства от туристических сборов помогут восстановить святые руины.

Полнометражный документальный фильм создается по благословению духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), который примет участие в съемках. Также в работе над фильмом примет участие митрополит Орловский и Болховский Тихон.

 

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Опубликовано 24 Авг 2022 в 14:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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