Орловская область готовит оружие против гриппа: регион получит более 300 тысяч доз вакцины

В преддверии нового эпидсезона 2024 — 2025 годов Орловская область активно готовится к борьбе с гриппом. По сообщению администрации региона, будет получено 337 тысяч доз вакцин. Это важный шаг для защиты здоровья жителей области.

Предыдущий эпидсезон показал эффективность вакцинации: 323 тысячи орловцев сделали прививку от гриппа, что составило 46,1% от всего населения региона. Это помогло снизить распространение заболевания и защитить здоровье многих людей.

Напомним, что к началу августа в регионе было зарегистрировано 1,8 тысячи случаев ОРВИ за неделю. Это подчеркивает необходимость своевременной профилактики и вакцинации.