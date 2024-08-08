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Орловская область отправила срочный гуманитарный груз для курян

Лилия Липчанская
08 августа 2024
Фото: orel.bezformata.com

Орловская область получила запрос на срочный гуманитарный груз для жителей Курской области, страдающих от постоянных атак со стороны Украины. Об этом сообщила Екатерина Данилевская, руководитель Департамента внутренней политики, на совещании 8 августа 2024 года.

В течение дня Орловщина должна собрать необходимый гумгруз, который включает средства личной гигиены, бельё, бутилированную воду и детскую одежду. Полный список нужных вещей будет сформирован и передан муниципальным образованиям для быстрого реагирования.

Замгубернатора Вадим Тарасов подчеркнул, что все грузы нужно доставить уже завтра. Напоминаем, что в Курской области с 7 августа 2024 года введён режим ЧС из-за массированных обстрелов, сообщает «Орелтаймс».

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