Орловская область получит финансирование на развитие системы безопасности детей в размере 15,8 млн рублей

В июле 2024 года фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, признал Орловскую область победителем конкурса инновационных социальных проектов. В рамках проекта будет развиваться региональная система обеспечения безопасности детей на 2024–2025 годы.

Проект разработан Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Он получил финансовую поддержку фонда в размере 15,8 млн рублей.

Цель проекта — повысить качество помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, а также детям в особых жизненных ситуациях, которые могут вызвать психоэмоциональную травму.

К реализации проекта привлечены 145 учреждений региона из разных сфер, включая 44 учреждения социального обслуживания, сообщает «Портал орловской области».