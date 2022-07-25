25 июля 2022



Орловская область получит свыше 330 тысяч доз вакцины против гриппа

Поступление первой партии вакцины в регион ожидается до сентября. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ актуальным вопросом является профилактика внебольничных пневмоний.  Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе  в прошлом году  (1498,3  на 100 тыс. населения) выше  показателя заболеваемости по Российской Федерации (1150,42 на 100 тыс. населения). Превышение среднемноголетних показателей заболеваемости внебольничными пневмониями отмечено среди взрослого населения.

Также Александр Румянцев сообщил, что в 2022 году в Национальный календарь профилактических прививок внесены изменения в части проведения вакцинации  против гемофильной инфекции для всех детей первого года жизни, а не только для детей из групп риска.

 

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Опубликовано 25 Июл 2022 в 14:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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