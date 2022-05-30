Орловская область присоединится к участию в федеральной благотворительной акции «Дети вместо цветов» (6+)

Акция проводится благотворительным фондом «Алеша». Она объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей России.

Задача акции − оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Каждый родительский комитет проводит сбор денежных средств для участия класса в акции (добровольная сумма от каждого родителя). Часть собранной суммы идёт на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальные средства переводят в БФ «Алёша» на лечение ребенка с самым срочным сбором. Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте https://aleshafond.ru/ в разделе «Поступления». По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто анонсирует собранную совместно с участниками сумму.

1 сентября 2022 года эта масштабная благотворительная акция пройдет уже в девятый раз. В прошлом году вместе с фондом «Алёша» в ней приняли участие 3 147 классов из 210 городов и сел России.

Участниками акции могут стать все желающие. Подробная информация размещена на официальной странице акции.