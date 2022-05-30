30 мая 2022



Орловская область присоединится к участию в федеральной благотворительной акции «Дети вместо цветов» (6+)

Акция проводится благотворительным фондом «Алеша». Она объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей России.

Задача акции − оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Каждый родительский комитет проводит сбор денежных средств для участия класса в акции (добровольная сумма от каждого родителя). Часть собранной суммы идёт на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальные средства переводят в БФ «Алёша» на лечение ребенка с самым срочным сбором. Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте https://aleshafond.ru/ в разделе «Поступления». По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто анонсирует собранную совместно с участниками сумму.

1 сентября 2022 года эта масштабная благотворительная акция пройдет уже в девятый раз. В прошлом году вместе с фондом «Алёша» в ней приняли участие 3 147 классов из 210 городов и сел России.

Участниками акции могут стать все желающие. Подробная информация размещена на официальной странице акции.

 

Как защитить свидетеля
На «улице обещаний Клычкова» застряла «скорая помощь». Её вытащила другая «скорая»
В МФЦ Орла появилась криптобиокабина. Что это?
Опубликовано 30 мая 2022 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"