Орловская область присоединяется к всероссийской акции «Ёлка желаний»

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В 2024-2025 годах Орловская область станет частью масштабной всероссийской инициативы «Ёлка желаний». Цель этой акции — подарить радость и новогоднее волшебство детям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

К участию в акции приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 3 до 17 лет. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, в акции могут участвовать ребята, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также семьи с доходом ниже прожиточного минимума и семьи участников специальной военной операции, пишет орелtimes.

В этом году список участников расширился: теперь к акции могут присоединиться дети из семей, которые живут в Белгородской, Курской и Брянской областях и пострадали или были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.

Чтобы помочь исполнить новогодние желания нуждающихся детей, необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать понравившуюся заявку и стать частью новогоднего чуда!

Стоит отметить, что за шесть лет существования «Ёлки желаний» в акции приняло участие более 88 тысяч неравнодушных граждан и 1,5 тысячи партнеров из числа государственных учреждений, коммерческих и других организаций. Благодаря их усилиям было исполнено свыше 213 тысяч детских новогодних желаний.

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