Орловская область пытается привлечь туристов необычным баннером

Фото баннера предоставлено читателем ОрелТаймс

В августе 2024 года читатели прислали СМИ кадры необычного рекламного баннера. Он расположен в поле, в четырёх километрах от города Новосиль и предлагает туристам посетить Усадьбу Голицыных, глэмпинг «Сплав стихий» и парадром.

Хотя щит находится не на самой оживлённой дороге, региональные власти надеются привлечь им внимание к туристическому бренду Орловской области — «Бирюзовому кольцу».

Руководитель Департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов ранее заявлял, что в регион стараются привлечь три группы туристов: экскурсантов, проезжающих через Орловскую область, «транзитёров» и жителей Московской агломерации. Заманить туристов пытаются 11 рекламными баннерами, которые расположены в разных районах Орловской области, сообщает «Орелтаймс«.

Однако сам бренд «Бирюзовое кольцо России» пока не закрепился на туристическом рынке. Эксперты считают, что бирюзовый цвет в названии не ассоциируется с Орловщиной, хотя чиновники видят в нём реки региона. А ассоциация с брендом «Золотого кольца России» не даёт туристу представления об уникальности Орловской области. К такому выводу пришли эксперты проекта Территория.рф, занимающиеся анализом туристического потенциала регионов России.