Орловская область среди отстающих по вводу жилья: результаты исследования

В начале недели, 15 июля 2024 года, стало известно, что Орловская область оказалась в числе отстающих по вводу жилья. Согласно исследованию, проведённому РИА-Рейтинг, Орловская область занимает 68 место среди регионов России по объёму введённого в эксплуатацию жилья. В 2023 году на одного жителя региона пришлось 0,52 кв. м жилой площади.

Общий объём введённой недвижимости составил 153,3 тыс. кв. м, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. По итогам 2023 года обеспеченность жильём жителей Орловской области составила 34 кв. м на человека.

В целом по стране более 1 кв. м жилья на человека ввели в 19 регионах. Лидерами по этому показателю стали Краснодар, Новороссийск и Черкесск, а аутсайдерами — Мурманск, Братск и Петропавловск-Камчатский.