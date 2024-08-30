Орловская область стала лидером по росту заболеваемости COVID-19 в Черноземье

Фото: Администрация Орла

Издание «Коммерсант» сравнило показатели заболеваемости коронавирусом в разных регионах Черноземья за месяц. В целом, количество заболевших COVID-19 увеличилось в три раза: с 282 человек в неделю в начале августа 2024 года до 854 к концу месяца. Это официальные данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Эти цифры указывают на вспышку заболевания. При этом Орловская область демонстрирует самые высокие темпы распространения инфекции. Показатели выросли в 4,6–5,5 раза.

Ситуация также ухудшилась в Курской и Тамбовской областях. Заболеваемость коронавирусом увеличилась в пять и четыре раза соответственно.

По мнению специалистов, коронавирус Sars-CoV-2, вызвавший вспышку, не является сезонной инфекцией, а представляет собой штамм. Поэтому ожидается, что выход на плато заболеваемости произойдёт в течение ближайших недель.