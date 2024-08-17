Орловская область теряет население: силовики региона провели встречу по вопросам учебной миграции

Фото: Управления Росреестра по Орловской области

В августе 2024 года в Орловской области состоялась рабочая встреча представителей регионального Управления по вопросам миграции с представителями органов исполнительной власти и высших учебных заведений. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, участники обсудили вопросы учебной миграции и ее влияния на миграционную и криминогенную обстановку в регионе. Кроме того, были рассмотрены порядок действий должностных лиц учебных заведений для контроля за иностранными учащимися.

По данным Орелстата, в январе-мае 2024 года в Орловской области наблюдалось отрицательное сальдо миграции. За этот период в регион прибыло на 613 человек меньше, чем выбыло. Основной причиной миграционного оттока населения стала межрегиональная миграция: в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 586 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 27 человек.

В целом, в этом году Орловскую область покинули 4403 человека, а прибыло в нее 3790 человек. В пределах России миграция выглядит следующим образом: 3837 орловцев переехали в другие регионы страны на постоянное место жительства, а в Орловскую область прибыло 3251 человек из других регионов. Обмен жителями со странами СНГ составил 533 выбывших из Орла и 539 прибывших сюда. Из других зарубежных стран на Орловщину в этом году перебралось 57 человек, а уехали за рубеж 33 орловца. Таким образом, сальдо международной миграции без учета стран СНГ является положительным.

Однако в связи с обострением ситуации в Курской области можно ожидать, что сальдо миграции в Орловской области вновь станет положительным. Регион активно принимает и размещает граждан, эвакуированных из приграничных районов Курской области из-за атаки ВСУ. Аналогичный всплеск миграции наблюдался в 2022 году после начала специальной военной операции, когда на Орловщину прибыло несколько тысяч человек с Украины, бежавших от войны. Многие из них осели в Орловской области.